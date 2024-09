Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se secretário, João Miguel Tavares sente-se cheio e Pedro Mexia confessa-se rescaldado. Está reunido o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer.Ministro das Comissões, ministro dos Incendiários e ministros dos Painéis

Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se oliventino, Pedro Mexia sente-se atrasado e João Miguel Tavares confessa-se ilícito. Eis o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, para ver na íntegra.Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se anti-social, João Miguel Tavares considera-se bem proibido e Pedro Mexia sente que não chegou. Eis o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, para ver na íntegra.

Ministro da beleza, ministro da Tripla, ministro da saúdeDurante o mês de agosto (em que demos descanso aos ouvintes e aos espectadores), Ricardo Araújo Pereira considerou-se protegido, João Miguel Tavares descobriu-se Kamaliano e Pedro Mexia sentiu-se bof. Está de volta o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer.

Drama, comédia e tragédia (não necessariamente por esta ordem)Durante o mês de agosto, Ricardo Araújo Pereira considerou-se protegido, João Miguel Tavares descobriu-se Kamaliano e Pedro Mexia sentiu-se bof. Está de regresso o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, em podcast

Ministro do Perfil, ministro da Ginástica Orçamental e ministro do EscadoteEsta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se anti-social, João Miguel Tavares considera-se bem proibido e Pedro Mexia sente que não chegou. Eis o Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, para ver na íntegra.

