Professores do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário trabalham mais de 50 horas por semana

Os professores do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário estão a trabalhar, em média, mais de 50 horas por semana, segundo os dados preliminares do inquérito realizado pela Fenprof. Professores com mais de 11 turmas atribuídas, mais de 200 alunos ou a dar aulas a vários níveis de ensino são casos denunciados no inquérito da Fenprof, que alerta para o perigo de mais casos de burnout.

O sobretrabalho já tinha sido denunciado em 2017 pela Fenprof, que na altura disse que se registavam semanas de trabalho de 47 horas, mas “a situação agravou-se” nos últimos sete anos, sublinhou o dirigente sindical Vitor Godinho, em declarações à Lusa





