Professores deslocados em Lisboa e Algarve receberão subsídio para habitação

Diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e prevê a atribuição de um subsídio no valor máximo de €200 aos docentes que estão deslocados nas regiões de Lisboa e do Algarve, para fazer face aos custos com a habitação. Medida entra em vigor a 1 de janeiro.

Tem um custo estimado de €8 milhões e poderá abranger cerca de quatro mil professores Os professores que estejam deslocados nas regiões de Lisboa e do Algarve e que gastem em alojamento mais de 35% do seu rendimento vão receber um subsídio no valor máximo de €200 para apoio no pagamento da renda. A medida, inscrita no Orçamento do Estado para 2024, foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Apesar de só entrar em vigor a 1 de janeiro, o diploma prevê a inclusão de contratos de arrendamento celebrados desde setembro, por forma a abranger todos os professores deslocados que este ano letivo tenham sido colocados naquelas duas regiõe





