Professora de Matemática deu aulas durante 30 anos com diploma falso

'Falsa' professora de Matemática deu aulas durante 30 anos. Ministério exige pagamento de 350 mil euros

Quando foi chamada a explicar-se, Paula Pinto Pereira, continuou a argumentar que é licenciada e que fez, inclusive, um mestrado na Universidade da Madeira, cuja tese defendeu em Cambridge.Os pais dos atuais alunos da professora tecem-lhe elogios pelo desempenho, lamentando que tenha sido afastada do ensino, deixando uma turma do 11.º ano sem aulas durante três meses, antes de ter sido arranjado um professor substituto, indica a mesma fonte.

Regresso às 35 horas de trabalho semanais e efetivação dos precários são algumas exigências dos sindicatos.

