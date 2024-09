Professora com diplomas falsos termina carreira após 35 anos

Entrou numa escola pela primeira vez em 1986 como professora. Mas, 35 anos depois, chegaram ao Ministério da Educação três denuncias anónimas que suscitavam dúvidas sobre as formações que a professora dizia ter.

No entanto, todo o percurso construído ao longo das quase quatro décadas seguintes só foi possível porque Paula Pinto Pereira apresentou certificados de habilitações falsificados. O primeiro foi apresentado ainda em 1988, na escola do Barreiro.

Foi em 2002, um ano antes de ficar efetiva, que Paula Pinto Pereira apresentou uma certidão de conclusão de mestrado, pela Universidade da Madeira, avaliado em 18 valores. Problema: esta instituição de ensino garante que Paula Pinto Pereira nunca passou pela universidade da ilha, escrevia esta semana o jornal. Pouco tempo depois, num dos livros que escreveu e que foi publicado em 2006, mais uma formação: “O Matemática a Giz de Cor, do 7.

E todas as denuncias seguiam o mesmo padrão: “Tipicamente, acontecia a alguém que subia mais que ela. Aconteceu a uma colega que subiu a diretora de departamento. E também a outra, que subiu a diretora da escola. Muitos de nós passaram mal com as acusações.” O Observador questionou a diretora da escola Secundária Daniel Sampaio, Mónica Maçarico, sobre se tinha conhecimento destas situações e se fez algo internamente para as investigar, mas não obteve qualquer resposta.

O advogado que representa Paula Pinto Pereira acrescenta outro argumento: “Os atos que determinaram a sua progressão são atos administrativos proferidos pelo Ministério da Educação há vários anos, estão consolidados na ordem jurídica e não podem ser alterados. Aliás, o Ministério nunca colocou em causa os atos de progressão. Foi demitida por via de processo disciplinar, mas não colocou em causa o seu percurso.

O gabinete de Fernando Alexandre considera ainda uma segunda hipótese: a via administrativa, através de procedimento para reposição de dinheiros públicos — um caminho que o advogado de Paula Pinto Pereira afasta, alegando que a tutela falhou falhou o momento em que devia agir.

Professora Diploma Falso Denúncia Anónima Carreira Académica Falsificação

