Produtores de Vinho Consideram Apoios do Governo Como Paliativos

OE2025: Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos reúnem-se na sexta-feira após troca de acusaçõesIncêndios. Chuva pode provocar deslizamento de terras na próxima semanaPara Paulo Amorim, presidente da ANCEVE, os novos apoios do governo são simples paliativos e não resolvem o verdadeiro problema do setor: a falta de dinheiro.

Para Paulo Amorim, presidente da Associação de Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas ,"esta medida basicamente é um empréstimo a três anos" e está longe de tratar"a base do problema" da crise da viticultura em Portugal:"remunerar melhor a viticultura".

Apesar de considerar elogiosas as palavras de Luís Montenegro sobre o setor, acredita que há espaço para definir "em conjunto um plano estratégico para os vinhos até 2030", que possa repor o valor do vinho português no plano internacional., serve para apoiar os produtores de uva que por vezes não recebem dinheiro das cooperativas.

A medida insere-se na estratégia do Governo para regulação do mercado de produção de vinho, permitindo aliviar constrangimentos de tesouraria. Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"Produção de vinho ascende a 7,4 milhões de hectolitros em 2023, a mais alta desde 2001Governo anuncia linha de crédito de 100 milhões de euros para que cooperativas"possam pagar aos produtores de uva"Produção de vinho ascende a 7,4 milhões de hectolitros em 2023, a mais alta desde 2001Todos os comentários...

Vinho Apoios Governo Crise Viticultura

