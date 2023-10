Produção do programa Taskmaster sobre o próximo episódio: 'Não podemos contar, mas vai dar que falar. ...

Foi através das redes sociais que a produção do programa 'Taskmaster' prometeu que o próximo episódio 'vai dar que falar'. O conteúdo televisivo será emitido já este sábado, dia 28 de outubro.

'Ai este episódio!! Não podemos contar, mas vai dar que falar, oh se vai! Será que além de Cândido Costa mais alguém vai querer ir embora?', escreveu a produção do Taskmaster na legenda da publicação feita no Instagram. Diversos comentários surgiram.

