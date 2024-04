Procuradoria Europeia investiga presidente da Comissão Europeia por irregularidades na aquisição de vacinas da Pfizer

A Procuradoria Europeia está a investigar a presidente da Comissão Europeia, num processo sobre o negócio com a farmacêutica Pfizer das vacinas contra a covid-19. Em causa estão alegadas irregularidades relacionadas com as negociações entre Ursula von der Leyen e o diretor executivo da Pfizer, Alberto Bourla, para a aquisição de vacinas contra a covid-19, durante o pico da pandemia.

Procuradoria Europeia, Comissão Europeia, Pfizer, Vacinas, Covid-19, Irregularidades