Procuradores decidem fatiar novamente a investigação

Procuradores decidiram fatiar novamente a investigação: António Mexia e Manso Neto ficam isolados no CMECs, ex-secretário de Estado Artur Trindade será investigado isoladamente, assim como a Odebrecht e o Grupo Lena.

Depois de, em dezembro de 2022, ter separado do processo da EDP a parte relativa a suspeitas de corrupção entre Ricardo Salgado e Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, atualmente em julgamento, o Ministério Público decidiu fatiar novamente o processo, dando origem a quatro novas investigações autónomas, segundo um despacho a que a VISÃO teve acesso: o caso dos CMECs, que envolve António Mexia e Manso Neto, ex-administradores da EDP; as suspeitas sobre a contratação pela EDP do pai de Artur Trindade, antigo secretário de Estado da Economia; a construção da barragem do Baixo Sabor pela empresa brasileira Odebrecht; e, por fim, suspeitas sobre a contratação de Manuel Pinho e do seu filho pela consultora Roland Berger





