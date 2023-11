Procuradora-Geral da República não contou que parágrafo levasse à demissão do chefe de Governo

De acordo com informações que vieram agora a público, a Procuradora-Geral da República não contou que este parágrafo levasse à demissão do chefe de Governo. A Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, incluiu o parágrafo no comunicado que dava conta da investigação criminal que envolveria o primeiro-ministro e que acabou por provocar à demissão de António Costa do cargo.

que a a PGR foi informada, pelos três procuradores do DCIAP, sobre “o números e locais das buscas, detenções e o que estava em causa no processo”. No entanto, os procuradores não terão feito referência ao facto de terem remetido para o Supremo Tribunal de Justiça a certidão que ligava Costa à investigação. A publicação nota que Lucília Gago quis fazer referência às suspeitas que recaiam sobre o primeiro-ministro. Segundo fontes do “Expresso”, o Ministério Público temeu ser acusado de proteger António Costa quando se soubesse da investigação do procurador do Supremo Tribunal, até pelo facto da existência das escuta

