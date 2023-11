Procuradora-Geral da República fala sobre a operação Influencer e a crise política

A Procuradora-Geral da República, (PGR) Lucília Gago, quebrou o silêncio e falou esta quinta-feira sobre a operação Influencer, que levou ao pedido de demissão do primeiro-ministro, António Costa, abrindo uma crise política. "A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público no concreto, investiga, perante a notícia da prática de factos, aquilo que deve investigar", afirmou, à margem de uma conferência sobre violência doméstica na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa.

Sobre o último parágrafo do comunicado emitido a 7 de novembro pela PGR, que deu conta de uma investigação autónoma a António Costa no Supremo Tribunal de Justiça, decorrente da Operação Influencer, Lucília Gago refere que o mesmo tinha de estar incluído na nota, uma vez que diz "com transparência aquilo que estava em causa no contexto da investigação que está em curso". A PGR fala na "necessidade de transparência, de informação relativamente à investigação que está em curso" para justificar o referido parágrafo





Procuradora-Geral da República quebra o silêncio sobre a Operação InfluencerA Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, quebrou o silêncio sobre o comunicado da Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro, António Costa. Disse que foi chamada a Belém pelo Presidente da República e negou a intervenção de Marcelo na escrita do famoso parágrafo que refere Costa. Bernardo Ferrão, subdiretor da SIC Notícias, e Luís Garriapa, editor de sociedade, analisam a intervenção.

Procuradora-geral da República esteve reunida com Presidente da República em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Primeiro-ministro nega ter falado publicamente sobre chamada da procuradora Geral da RepúblicaO primeiro-ministro afirmou este sábado não se recordar de ter falado publicamente sobre quem chamou ao Palácio de Belém a procuradora Geral da República e salientou que nunca transmite por heterónimos conversas com o Presidente da República.

Procuradora-Geral da República em Belém para explicar buscas a residência oficial de António CostaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Procuradora-geral da República esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica, no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Procuradora-Geral da República reuniu com Marcelo em BelémSupremo Tribunal de Justi&231;a abriu um inqu&233;rito ao primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa.

