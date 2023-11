Procuradora-Geral Adjunta critica atuação do Ministério Público no processo Influencer

Uma Procuradora-Geral Adjunta critica a atuação do Ministério Público no processo Influencer. Maria José Fernandes fala em buscas sem utilidade e em abuso de poder por parte de quem faz a investigação criminal.As críticas à forma como o Ministério Público conduziu o processo que levou à queda do Governo vêm de uma figura de topo da instituição. A Procuradora-Geral Maria José Fernandes fala em buscas sem utilidade e em abuso de poder de quem levou a cabo a investigação criminal..

Num longo artigo de opinião no Público, a Procuradora-Geral Adjunta defende a tese de que este é um caso que mostra como a autonomia dos procuradores deixou os magistrados sem controlo na estrutura hierárquica, levando a abusos. “Acontece haver quem entenda a investigação criminal como uma extensão de poder sobre outros poderes, de natureza política. Daí que sejamos surpreendidos, de vez em quando, com buscas cuja utilidade e necessidade é nenhuma”, escreve





🏆 2. SICNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Procuradora-Geral da República em Belém para explicar buscas a residência oficial de António CostaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Procuradora-geral da República esteve reunida com Presidente da República em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Fonte: cmjornal - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Procuradora-geral da República esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica, no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Fonte: cmjornal - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Procuradora-Geral da República reuniu com Marcelo em BelémSupremo Tribunal de Justi&231;a abriu um inqu&233;rito ao primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa.

Fonte: Renascenca - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Procuradora-Geral da República não contou que parágrafo levasse à demissão do chefe de GovernoDe acordo com informações que vieram agora a público, a Procuradora-Geral da República não contou que este parágrafo levasse à demissão do chefe de Governo. A Procuradora-Geral da República (PGR), Lucília Gago, incluiu o parágrafo no comunicado que dava conta da investigação criminal que envolveria o primeiro-ministro e que acabou por provocar à demissão de António Costa do cargo.

Fonte: ojeconomico - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Professor da Universidade de Coimbra defende demissão da Procuradora-Geral da RepúblicaO professor da Universidade de Coimbra defende que o Presidente da República deve instar Lucília Gago “a apresentar o seu pedido de demissão” relativamente aos desenvolvimentos da operação Influencer.

Fonte: ojeconomico - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »