Procurador pede penas suspensas para arguidos no caso Sara Carreira

O procurador considerou hoje provados todos os factos constantes na acusação e pediu a condenação dos três primeiros arguidos a penas inferiores a cinco anos. O Ministério Público pediu hoje penas suspensas, todas inferiores a cinco anos, para três arguidos acusados de homícidio no caso do acidente que vitimou Sara Carreira, condenando as respetivas condutas por terem "assobiado para o lado" sem mostrar arrependimento.





