Procurador acredita que Maddie tenha sido morta em Portugal por Brueckner

A linha da frente escondida: Extensa rede de túneis do Hamas é a principal ameaça para forças israelitasLuciana Abreu desmente separação de Moura CaetanoQuase 40 hospitais do País com cerca de 90% dos serviços indisponíveisJair Bolsonaro condenado à inelegibilidade pela segunda vez

O procurador responsável pela investigação do caso Maddie McCann afirmou que a menina terá sido morta em Portugal pore um amigo pedófilo. Nas conversas, o alemão terá exposto que tinha o desejo de matar uma criança e escrito as iniciais de Maddie, informa a imprensa internacional

Maddie tinha três anos quando desapareceu em maio de 2007 durante as férias com a família no Algarve. O caso ganhou repercussão mundial e, embora todas as pistas seguidas, permanece sem resolução.

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Reviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade

Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Mulher, que é toxicodependente, fugiu da unidade hospitalar com a filha numa cesta por temer que a menina fosse institucionalizada.Suspeito espancou dono de oficina, que teve de ser levado para o hospital.Mulher, que é toxicodependente, ficou em liberdade.

: