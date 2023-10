Processo de privatização da TAP e invasão de Israel a Gaza

O presidente da república não promulgou o diploma do processo de privatização da TAP devido à falta de transparência e clarificação. Israel diz que já preparou a invasão do território de Gaza no dia em que realizou a 2ª incursão terrestre. Notícias em 15 minutos.As notícias mais importantes do Primeiro Jornal e do Jornal da Noite da SIC em 10, 15 e 20 minutos.

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

TAP: 'É um processo escaldante, por isso o PR está a proteger-se'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Israel realizou incursão terrestre em GazaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Gaza: as imagens que mostram o antes e o depois dos ataques de IsraelImagens de satélite evidenciam a destruição de vários bairros palestinianos no Norte da Faixa de Gaza nas últimas semanas. Consulte Mais informação ⮕

Raide de Israel em Gaza visou túneis do Hamas, diz major-general Morais PereiraIsrarel recolhe informa&231;&245;es para invas&227;o de grande escala enquanto aguarda pelo resultado das negocia&231;&245;es para liberta&231;&227;o de ref&233;ns. “S&243; n&227;o se sabe quando, como e com que tropas”. Consulte Mais informação ⮕

As imagens do momento em que as tropas de Israel entram na Faixa de GazaIsrael diz ter conseguido destruir "v&225;rias c&233;lulas terroristas, infraestruturas e lan&231;adores de m&237;sseis anti-tanques". Consulte Mais informação ⮕

Raide de Israel em Gaza visou túneis do Hamas, diz major-general Morais PereiraIsrarel recolhe informa&231;&245;es para invas&227;o de grande escala enquanto aguarda pelo resultado das negocia&231;&245;es para liberta&231;&227;o de ref&233;ns. “S&243; n&227;o se sabe quando, como e com que tropas”. Consulte Mais informação ⮕