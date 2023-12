Problemas técnicos no sistema de entrega de comprovativo de atividade no Alojamento Local

Apesar da denúncia da Associação do Alojamento Local em Portugal, o Turismo de Portugal garante que até ao momento não recebeu qualquer indicação de falhas técnicas do sistema. Os empresários de Alojamento Local denunciaram esta segunda-feira "problemas técnicos" no sistema para a entrega do comprovativo de atividade, enquanto o Turismo de Portugal referiu que até ao momento não recebeu nenhuma indicação de falhas.

Em comunicado, a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) explicou que o programa Mais Habitação lançou. "No entanto, os proprietários, que têm três dias para o fazer, estão a deparar-se com um problema técnico no sistema, que os está a impedir de submeterem a documentação necessária no balcão do empreendedor", alertou esta associaçã





