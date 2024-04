Problemas no atendimento de grávidas em hospitais de Lisboa

O mês de abril arrancou com problemas no atendimento de grávidas em alguns hospitais da região de Lisboa, que se podem prolongar durante todo o mês. A reabertura da urgência de obstetrícia do hospital São Francisco Xavier e estava marcada para as 9h00, mas bem antes dessa hora já havia uma ambulância à espera para deixar uma doente.

A ocupação das camas e a falta de médicos estão a fazer ressurgir problemas no atendimento vividos no final do ano passado, nessa altura mais complexo porque o hospital assegurava o bloco de partos do Santa Maria. Depois do São Francisco Xavier, é a vez do Beatriz Ângelo garantir o serviço da maternidade do Santa Maria, que continua em obras, pelo menos até ao final de abril, segundo o Desde o início de ano que a direção executiva do SNS avançou com um modelo de urgência nos hospitais da região de Lisboa para evitar sobrecarga desnecessária e falhas no atendiment

