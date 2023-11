'Problema do Benfica não se resolve com saída de Schmidt'

João Alves defende a continuidade do treinador, pela qualidade e pelo trabalho feito. O antigo médio lamenta que os reforços não tenham conseguido chegar ao patamar dos jogadores que saíram.João Alves considera que o Benfica não deve despedir Roger Schmidt, porque não será isso que irá resolver os problemas da equipa., o antigo médio das águias diz que é preciso fazer alguma coisa, mas não trocar de treinador.

"O problema do Benfica não se resolve com a saída de um treinador e a entrada de outro. As coisas têm que ser feitas com moderação, até porque o treinador do Benfica, é um treinador categorizado, é um treinador que o ano passado foi campeão e, portanto, essas coisas não podem ser esquecidas. Agora é preciso acertar o passo, porque isso é fundamental no que respeita ao futuro do próprio clube.

João Alves lamenta que os jogadores que chegaram à Luz para substituir Grimaldo e Gonçalo Ramos ainda não tenham conseguido mostrar capacidade para ocupar os respetivos lugares, o que pode levar o Benfica a ir às compras no mercado de inverno. headtopics.com

" Até a abertura do mercado pode acontecer que alguns dos reforços possam melhorar a sua performance, dentro do que são realmente exigências do Benfica. Há que esperar, mas preparando as coisas para o caso de ser mesmo necessário contratar jogadores", afirma.

O Benfica revelou que Bah, Kokçu e Neres estão lesionados e não podem dar o contributo à equipa- João Alves não vê problema maior para Roger Schmidt, que até poderá ter menos dúvidas nas escolha do jogadores. headtopics.com

"É evidente que o Benfica tem soluções mais do que suficientes. A ideia que dá é que há ali alguma indecisão na escolha dos jogadores. E às vezes as lesões tornam o caminho mais fácil para os treinadores escolherem qual é a melhor equipa. Para os próprios jogadores se sentirem mais seguros de si próprios.

