Problema do acesso às ecografias obstétricas resolvido no Norte e Centro

O problema do acesso às ecografias obstétricas está resolvido nas regiões Norte e Centro, mas ainda há dificuldade de recursos humanos em Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, gerando"alguns constrangimentos", reconheceu hoje o ministro da Saúde.

"Com essa revisão nós conseguimos assegurar, já no Norte e no Centro plena cobertura dentro do SNS para as ecografias obstétricas e estamos agora a trabalhar para que isso seja alargado também à região de Lisboa e Vale do Tejo, à região do Algarve e à região do Alentejo, onde, como é sabido, há maiores dificuldades de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde", declarou.

"Os registos não descrevem seguramente toda a realidade, nós sabemos que há registo insuficiente, mas tem aumentado o registo de realização de ecografias ao longo dos anos progressivamente", sustentou. headtopics.com

"Naturalmente que o aumento dessa exigência é positivo. Não é apenas o número de vidas que está em causa, é a garantia absoluta da qualidade dessas ecografias, mas há aqui um processo de adaptação com o número de profissionais que possam realizar ecografia obstétrica", referiu.

O ministro defendeu que tem de se continuar a investir na formação de mais profissionais e na sua diferenciação nesta "área muito delicada da ecografia obstétrica". Na audição, o deputado do Chega Pedro Frazão questionou o ministro sobre a morte de uma mulher, de 26 anos, grávida de oito meses e meio, "que foi mandada para casa e morreu quatro dias depois no hospital de Guimarães". headtopics.com

