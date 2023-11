Problema a triplicar para Schmidt. Neres pode ser operado

David Neres sofreu uma lesão no menisco interno do joelho esquerdo, durante o jogo de sábado com o Casa Pia (1-1). Sem adiantar a gravidade da lesão ou o tempo de paragem prevista, o Benfica estará a avaliar a necessidade de uma intervenção cirúrgica.Algo que só será decidido durante esta semana. Para já está fora dos planos de Roger Schmidt até ao fim do ano, podendo a paragem ser por longos meses.

O clube da Luz esclareceu também as lesões do lateral direito Bah -"edema ósseo do segundo metatarsiano do pé esquerdo"-, e do médio Kökcü -, a contas com uma"fascite plantar do pé direito".Ambos devem parar três semanas e falhar o dérbi, marcado para 12 de novembro, além de serem baixa para a visita a Arouca, na terça-feira, em jogo da primeira jornada da Taça da Liga, e para o encontro da 10.

Bah e Kökçü desfalcam ainda as águias no duelo da Liga dos Campeões, no dia 8, diante da Real Sociedad.

