Privatização da TAP: o veto de Marcelo e o valor da companhia

Miguel Frasquinho, economista e professor universitário, que foi presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP entre 2017 e 2021; e João Duque, comentador SIC, economista e professor universitário são os convidados deOrçamento do Estado 2024:"Vamos ter o ano com maior nível de risco dos últimos quinze anos"

Na próxima semana, o Orçamento do Estado para 2024 começa a ser discutido na Assembleia da República. Pela primeira vez em muitos anos, os portugueses ficaram a perceber como os últimos governos conseguiram aumentar salários, pensões e subsídios.

PUBLICO: Marcelo acredita que Governo irá ao encontro das suas preocupações sobre privatização da TAPPresidente da República considerou haver “tempo para trabalhar o diploma” para que “a lei dê não deixe ficar apenas no pacto social, no futuro, aquilo que pode já, de alguma maneira, ser protegido”.

