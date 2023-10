Privatização da TAP. António Costa 'regista as preocupações' de Marcelo

27 out, 2023 - 18:11António Costa"regista" e vai ponderar"as preocupações" que Marcelo Rebelo de Sousa usou para devolver o diploma de privatização da TAP ao Governo. A reação foi enviada numa nota do gabinete do primeiro-ministro às redações.

A curta reação do primeiro-ministro, de cerca de linha e meia, indica apenas que António Costa"regista as preocupações de S.Exa. O Presidente da República, que serão devidamente ponderadas". Esta sexta-feira, o Presidente da República"decidiu devolver ao Governo o diploma de privatização da TAP, solicitando a clarificação de três aspetos que considera essenciais".

