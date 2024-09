Prisioneiro mais antigo do mundo, Iwao Hakamada, é absolvido após 56 anos

Passou mais de metade da vida no corredor da morte. Foi absolvido agora, aos 88 anos"Aproveitaram falhas nas rotinas": o que disse o ex-diretor dos Serviços Prisionais sobre a fuga de Vale de JudeusPortuguês mata sogra à machadada em MaiorcaHomicidas de Fábio Guerra perdem recurso para o Supremo Tribunal de Justiça

Em 2014, foi concedido um novo julgamento tendo em conta a suspeita de que os procuradores teriam apresentado provas falsas. Uma reviravolta que permitiu que o suspeito fosse libertado. Iwao é o quinto preso condenado à pena de morte que tem a possibilidade de recorrer a um novo julgamento na história do Japão. Os quatro casos anteriores resultaram em exoneração.Hakamada esteve durante décadas preso, sendo que maior parte delas em regime de isolamento por problemas de saúde.

Iwao Hakamada Justiça Julgamento Assassino Japão

