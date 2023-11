Prisão preventiva para suspeito de homicídio de mulher grávida

Juiz decretou a prisão preventiva para o homem, de 39 anos, que alegadamente será o pai do bebé que a vítima, de 33, esperava. A mulher saiu de casa a 3 de outubro, com as ecografias da gravidez, e não voltou a ser vista.O suspeito do homicídio de uma mulher grávida da Murtosa, no distrito de Aveiro, que está desaparecida há mais de um mês, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou este sábado fonte judicial.

O detido é um homem com quem a vítima de 33 anos terá tido um relacionamento amoroso e que alegadamente será o pai do bebé que ela esperava. A mulher, que estava grávida de sete meses, foi vista pela última vez a 3 de outubro, quando saiu de casa com as ecografias da gravidez, ligando pouco depois ao filho a dizer que estava a regressar a casa, o que não chegou a acontecer. A família participou o desaparecimento junto da GNR da Murtosa no dia seguinte, tendo sido levadas a cabo buscas que, até ao momento, se revelaram infrutífera





