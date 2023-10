Principais empresas da zona euro antecipam contração da produção no terceiro e quarto trimestre

"No setor industrial, a atividade continuou fraca ou em contração nos bens intermédios, bens de consumo duradouros e na construção", acrescenta o BCE.

As vendas de produtos eletrónicos de consumo e de bens duradouros para as famílias continuam baixas ou em queda, uma vez que a procura é reduzida devido à diminuição do rendimento disponível das famílias e pelo facto de muitas pessoas terem antecipado essas compras durante a pandemia de covid-19.

A atividade no setor da construção é baixa ou está em contração e partes da cadeia de abastecimento estão a ajustar as existências, pelo que a procura de bens intermédios é baixa. Os produtores e distribuidores de aço, produtos químicos e materiais de construção, em particular, afirmaram que a sua atividade está em forte contração. headtopics.com

Noutros setores da indústria transformadora, a atividade foi mais forte e, por exemplo, a procura de bens de consumo não duradouros manteve-se estável. A produção de bens de equipamento e no setor automóvel é elevada ou está a crescer porque muitas empresas estão a tentar satisfazer as encomendas em atraso, mas as carteiras de encomendas estão a diminuir em alguns setores, como o automóvel, o que leva a especular que as empresas irão cortar a produção ainda este ano ou no início de 2024, se a procura não melhorar.

