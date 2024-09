Princesa Theodora da Grécia casa-se finalmente com Matthew Kumar

É caso para pensar “viram-se gregos para casar”, mas esta princesa conseguiu finalmente ter o seu casamento de final feliz. Depois de verem a data da boda ser adiada duas vezes e de quatro anos de espera, Theodora da Grécia e Matthew Kumar casaram este sábado na Catedral de Atenas . A noiva usou um look recheado de tradições e estiveram presentes vários membros da realeza. Na véspera, uma festa reuniu os noivos com familiares e convidados.

A noiva usou um vestido da designer Celia Kritharioti e a tiara Khedive, uma joia de família. À chegada com o irmão, o príncipe Pavlos © Getty ImagesA noiva usou a tiara Khedive, composta por espirais de louro e grinaldas de diamantes que emolduram gemas flutuantes, uma criação Cartier do início do século XX. A princesa Theodora escolheu a mesma tiara que também usaram nos seus casamentos a irmã mais velha, a mãe e algumas tias.

Num dos pulsos, a noiva usou um colar de grande significado para a sua mãe. A peça resulta de um colar muito maior que pertenceu à mãe da rainha Ana Maria, a rainha Ingrid, e que foi dividido pelas duas filhas mais novas, contaDepois da morte do último Rei da Grécia, em janeiro de 2023, o príncipe Pavlos é agora o pretendente ao trono e foi ele quem levou a noiva ao altar. O templo, o maior da capital grega, tem um grande simbolismo na família real.

Alesandra de Osma e Ekatherina representaram com elegância a casa de Hannover, com o príncipe Christian e Chanatla Hochuli . Os príncipes Alexander e Katherine da Jugoslávia também estiveram no casamento. A noiva usou um vestido em silhueta princesa, com decote quadrado e alças, cintura justa e saia rodada pelo tornozelo. Atrás, as costas descobertas estavam emolduradas por um grande laço. Trata-se de uma criação da designer de moda grega que fez também o vestido de noiva Celia Kritharioti, escreve.

Passado mais de um ano, em dezembro de 2022, o casamento da princesa Theodora viria a ser anunciado para o início do verão de 2023 na cidade grega de Porto Heli. Contudo,reuniu a 16 de janeiro em Atenas toda a família real grega, soberanos estrangeiros e membros de outras casas reais e o período de luto viria a adiar mais uma vez o casamento de Theodora.

