Depois de uma longa espera, abriu esta quarta-feira de manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza. Espera-se a saída de 500 pessoas com passaporte estrangeiro e de 81 feridos graves até ao final do dia.

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros e feridos já saíram de Gaza

RTPNOTICIAS: Primeiros estrangeiros já saíram de Gaza após abertura da passagem de RafahDepois de uma longa espera, abriu esta manhã a passagem de Rafah, na fronteira com o Egipto, para a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros da Faixa de Gaza.

DNTWIT: Filme da RTP e de Francisco Manso premiado no Montreal Independent Film FestivalO filme, dirigida por Francisco Manso, tem por referência o livro 'Timor na II Guerra Mundial - Diário do Tenente Pires' (2007), do historiador António Monteiro Cardoso (1950-2016), e como fio condutor a vida do oficial português Manuel Pires.

VISAO_PT: Primeiros estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade chegam ao EgitoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

CMJORNAL: Primeiros flocos de neve já caem na Serra da EstrelaTemperatura m&237;nima pode chegar aos dois graus negativos na Serra da Estrela.

OBSERVADORPT: BCP quase duplica lucros em Portugal nos primeiros nove meses do ano: 557 milhões de eurosBanco liderado por Miguel Maya quase duplicou os lucros da atividade em Portugal. Resultados ascenderam a 556,8 milhões na operação doméstica, com os resultados consolidados de 650,7 milhões.

