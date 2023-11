Primeiros estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade chegam ao Egito

As televisões egípcias têm difundido imagens de pessoas a descerem de autocarros no lado egípcio do posto fronteiriço de Rafah, na fronteira com Gaza, depois de anunciada uma abertura excecional para permitir a passagem de 90 feridos palestinianos e cerca de 545 estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade.

Uma lista com os nomes, nacionalidades e números de passaporte dos abrangidos pela abertura excecional do posto fronteiriço de Rafah foi publicada pelas autoridades palestinianas. Cerca de 90 feridos, metade dos quais crianças, foram transportados da Faixa de Gaza em ambulâncias palestinianas e entregues a equipas de socorro egípcias.

Segundo as televisões egípcias, pelo menos três feridos foram transferidos para o hospital central de Al-Arich, na província de Norte Sinai, a cerca de 40 quilómetros de Rafah. Ashraf al-Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde do governo de Gaza, chefiado pelo grupo islamita Hamas, na origem dos ataques contra Israel que causaram mais de 1.400 mortos a 7 de outubro, disse à AFP que foi entregue ao Egito uma lista com mais de quatro mil pessoas que precisam de cuidados de saúde.

Mais de 8.500 pessoas foram mortas e milhares de outras ficaram feridas nos bombardeamentos com que Israel retaliou o ataque desencadeado pelo Hamas, considerado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia e que controla Gaza desde 2007, quando expulsou do território o partido Fatah, que governa a Cisjordânia.

