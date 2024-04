Primeiro-ministro português visita Madrid para fortalecer relações com Espanha

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, desloca-se esta segunda-feira a Madrid , onde será recebido pelo homólogo de Espanha , Pedro Sánchez, naquela que é a primeira visita oficial do novo líder do Governo português.

O encontro de Madrid pretende ainda"fortalecer a posição dos dois países em relação à União Europeia", disse o gabinete de Luís Montenegro. Luís Montenegro disse na sexta-feira, no parlamento, que defende a designada solução dos dois Estados , mas o Governo português"não tem propriamente a mesma posição" de Pedro Sánchez.

"Portugal é um país irmão a que nos unem profundos laços históricos de cooperação e amizade. Continuaremos a trabalhar juntos como parceiros estratégicos e aliados", escreveu Pedro Sánchez na rede social X , numa publicação em que revelou ter falado com Montenegro por telefone.

Primeiro-Ministro Portugal Espanha Madrid Relações Bilaterais Cimeira União Europeia Médio Oriente Estado Palestiniano

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaEncontro visa 'fortalecer a posição dos dois países' na União Europeia.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaSánchez pretende abordar com Montenegro a situação no Médio Oriente e o reconhecimento do Estado palestiniano.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Montenegro em Madrid na segunda-feira para sublinhar importância da relação com EspanhaPrimeiro-ministro faz a primeira visita oficial como chefe do Governo, num encontro que servir&225; para preparar j&225; a pr&243;xima cimeira luso-espanhola.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Sánchez felicita Montenegro e reafirma que Portugal e Espanha 'continuarão a trabalhar juntos'No dia em que Pedro Sanchéz felicitou Luís Montenegro “pela sua designação como primeiro-ministro”, o governo espanhol informou que a visita do primeiro-ministro português a Espanha será a 15 de abril.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Sánchez felicita Montenegro e diz que Portugal e Espanha continuarão a trabalhar juntos'Portugal é um país irmão a que nos unem profundos laços históricos de cooperação e amizade', disse.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Governo: Sánchez felicita Montenegro e diz que Portugal e Espanha continuarão a trabalhar juntosVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »