Primeiro-ministro português visita Guiné-Bissau para celebrar 50 anos de independência

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira em Bissau que"é sempre bom" estar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e realçou a importância de estarem juntos na celebração dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau. António Costa viajou para a Guiné-Bissau num avião KC-390 da Força Aérea Portuguesa que chegou ao Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira perto das 19h.

À saída do avião, o primeiro-ministro foi recebido na pista pelo chefe da Casa Civil da Presidência da República da Guiné-Bissau, Soares Sambu. A seguir, numa sala do aeroporto, foi saudado pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, com quem esteve à conversa. Pouco depois, em declarações aos jornalistas, com o ministro guineense Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, ao seu lado, António Costa defendeu que"" e evitou comentar a atual situação política portuguesa, na sequência da sua demissão do cargo de primeiro-ministr

O primeiro-ministro português, António Costa, viajou para a Guiné-Bissau para celebrar os 50 anos de independência do país. Costa destacou a importância de estar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a visita.

