Primeiro-ministro português António Costa apresenta demissão

Quando nesta terça-feira de manhã os portugueses se levantaram, estavam longe de imaginar que, por volta da hora do almoço, o rosto que se habituaram a ver à frente da condução dos destinos do país, o seu primeiro-ministro António Costa, iria deixar de o ser. Mas foi isso que aconteceu. António Costa apresentou a sua demissão. Marcelo Rebelo de Sousa está a chamar os partidos a Belém e convocou o Conselho de Estado.

Isso pode indicar dois caminhos possíveis: um é pedir uma maioria absoluta, com o PS a indicar um outro primeiro-ministro. O outro caminho é a dissolução da Assembleia da República e a convocação de novas eleições.António Costa também é alvo de suspeitas em processo relacionado com exploração do lítio

ECO_PT: Primeiro-ministro António Costa demite-seChefe do Governo pediu a exoneração ao Presidente da República depois das buscas e detenções em torno do negócio da concessão do hidrogénio verde e do lítio.

