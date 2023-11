Primeiro-ministro nega ter falado publicamente sobre chamada da procuradora Geral da República

O primeiro-ministro afirmou este sábado não se recordar de ter falado publicamente sobre quem chamou ao Palácio de Belém a procuradora Geral da República e salientou que nunca transmite por heterónimos conversas com o Presidente da República.

Estes recados foram transmitidos por António Costa a meio da reunião da Comissão Nacional do PS, no Parque das Nações, em Lisboa, depois de confrontado com o facto de o Presidente da República ter dito em Bissau, na sexta-feira, que foi o primeiro-ministro quem lhe pediu para chamar Lucília Gago ao Palácio de Belém para esta lhe dar explicações sobre o processo em que o ainda líder do executivo está envolvido. Marcelo Rebelo de Sousa fez questão depois de assinalar que esse pedido já tinha sido mencionado publicamente pelo primeiro-ministro, mas António Costa, este sábado, pediu aos jornalistas para se certificarem de alguma vez ele próprio já ter publicamente falado sobre essa questã





🏆84. dntwit » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CMJORNAL: Procuradora-geral da República esteve reunida com Presidente da República em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: Abusos na Igreja: Grupo Vita enviou 14 denúncias para a Procuradoria-Geral da RepúblicaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Procuradora-Geral da República em Belém para explicar buscas a residência oficial de António CostaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Procuradora-geral da República esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa em BelémLuc&237;lia Gago, procuradora-geral da Rep&250;blica, esteve reunida com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da Rep&250;blica, no Pal&225;cio de Bel&233;m na sequ&234;ncia das buscas e deten&231;&245;es que est&227;o em curso.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Procuradora-Geral da República reuniu com Marcelo em BelémSupremo Tribunal de Justi&231;a abriu um inqu&233;rito ao primeiro-ministro, Ant&243;nio Costa.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: António Costa pela segunda vez no Palácio de Belém para falar com o Presidente da RepúblicaPrimeiro-ministro re&250;ne-se pela segunda vez, esta ter&231;a-feira, com o Presidente da Rep&250;blica no Pal&225;cio Nacional de Bel&233;m.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »