Primeiro-ministro de Portugal adverte sobre a ilusão do superavit orçamental

O primeiro-ministro avisou hoje que Portugal não ficou rico "só porque tem superavit orçamental", e considerou até que esta ideia "é perigosa, é errada e é mesmo irresponsável". No seu discurso de tomada de posse, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, Luís Montenegro reiterou os compromissos de desagravamento fiscal e de projeção de mais crescimento económico que tinha apresentado na campanha eleitoral.

"Vamos cumprir as nossas promessas de desagravamento fiscal, de valorização dos salários e das pensões, de reestruturação dos serviços públicos e modernização do Estado. Mas vamos fazê-lo não à sombra da ilusão de um excedente, mas antes com a âncora de uma economia mais produtiva e competitiva e um Estado renovado e eficiente", disse. "Temos a noção de que não ficámos um país rico só porque tivemos um superavit orçamental", acrescentou

