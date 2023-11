Primeiro-ministro de Cabo Verde mostra resultados da governação e diz que economia recupera bem

Tanques israelitas entram nos arredores da cidade de GazaCão português era mesmo o mais velho do mundo? Veterinários colocam dúvidas e Guinness decide investigarMinistério Público pede condenação da madrasta de Joana Amaral DiasPolícia espanhola apreende 720 quilos de cocaína escondidos em camião com sucata

No debate na segunda sessão parlamentar de outubro, sobre"Política de Rendimentos e Preços", Ulisses Correia e Silva notou que o contexto atual ainda é marcado por crises, como secas severas, consequências da pandemia de covid-19 e guerra na Ucrânia.

Num"contexto muito difícil, que nenhum outro Governo em Cabo Verde enfrentou desde o advento da democracia", o primeiro-ministro mostrou os"resultados visíveis" da governação, que iniciou em 2016, como o aumento da massa salarial em 32,7% desde então e até 2022. headtopics.com

A taxa da pobreza absoluta baixou para 20% no segundo trimestre de 2023 e a pobreza extrema baixou para 9,4% no segundo trimestre de 2023, prosseguiu. Para proteger os rendimentos das famílias face aos aumentos dos preços, disse que o executivo reduziu o IVA sobre eletricidade e água de 15% para 8% e aumentou os descontos da tarifa social de eletricidade de 30 para 50%.

O primeiro-ministro cabo-verdiano apresentou ainda algumas medidas serão implementadas no próximo ano, como o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações para o pessoal da carreira do regime geral, o Estatuto do Pessoal Dirigente ou o segundo Programa de Regularização de Vínculos Precários na Administração Pública Central. headtopics.com

Na sua intervenção, o líder do grupo parlamentar do MpD, Paulo Veiga, enalteceu as"medidas responsáveis e eficazes" que vem sendo implementadas pelo Governo para garantir o poder de compra e fazer face ao aumento da inflação.