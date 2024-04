Primeiro-ministro chinês diz que Washington e Pequim devem ser parceiros, não adversários

O primeiro-ministro chinês Li Qiang disse hoje que Washington e Pequim devem ser “parceiros, não adversários ”, num encontro com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que pediu comunicação mais “aberta e direta”. Li Qiang disse em Pequim que a população chinesa tem acompanhado de perto a visita de Yellen, o que demonstra “a expectativa e esperança de que a relação entre a China e os Estados Unidos continue a melhorar”.

“Embora tenhamos mais a fazer, acredito que, ao longo do ano passado, colocámos a nossa relação bilateral numa base mais estável”, disse Yellen, de acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA.“Isso não significou ignorar as nossas diferenças ou evitar conversas difíceis”, sublinhou Yelle

