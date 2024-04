Primeiro-ministro apresentará programa de emergência na saúde e anunciará diálogo para combate à corrupção

O primeiro-ministro comprometeu-se hoje a apresentar até dia 02 de junho um programa de emergência na saúde e a anunciar um diálogo com todos os partidos com assento parlamentar para 'uma agenda ambiciosa' de combate à corrupção.

No seu discurso de tomada de posse, Luís Montenegro prometeu, na área da saúde, que o Governo irá 'implementar uma reforma estrutural que fortaleça e preserve o SNS como a base do sistema, mas que aproveite a capacidade instalada nos setores social e privado, sem complexos ideológicos inúteis e com uma única preocupação: o cidadão'. 'Tal como prometemos, elaboraremos um Programa de Emergência que virá a público antes do dia 02 de junho', disse. Já na área da corrupção, anunciou que irá propor a todos os partidos com assento parlamentar a abertura de um diálogo com vista a uma fixar uma agenda ambiciosa, eficaz e consensual de combate à corrupção

