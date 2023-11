Primeiro-ministro alerta para instabilidade de um Executivo com apoio do Chega

O primeiro-ministro sublinha que um Executivo com o apoio do Chega "nunca será uma maioria governativa", uma vez que o partido de André Ventura "não é igual aos outros". Era desnecessária e alerta que, com um acordo da direita com o Chega, o Presidente da República poderá ter de voltar a acionar a “bomba atómica” – termo usado para se referir à dissolução do Parlamento. Não é só por causa da ideologia, é por causa do seu comportamento. Será um fator de permanente de instabilidade”, sublinha.

Costa refere ainda que não seria positivo para o país que o atual Presidente da República se visse forçado a realizar mais uma dissolução do Parlamento. Se uma eventual vitória à direita, nas eleições de março de 2024, precisar dos votos do Chega para atingir a maioria, o Presidente da República deverá ler a situação e não se oporá à composição do Executivo. Analisar a situação à luz do que aconteceu nos Açores – onde o Chega ajudou a viabilizar o Governo PSD/CDS/PPM – não devendo travar um Executivo com o apoio do partido de André Ventur





