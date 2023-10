Primeiro ferry 100% elétrico a caminho de Aveiro

Com o meio de transporte 100% amigo do ambiente, a autarquia de Aveiro espera gastar menos, admitindo que poderá baixar os preços dos bilhetes da travessia.Foi inaugurado o primeiro ferry 100% elétrico em Portugal. Vai mover-se pelas águas da ria de Aveiro graças a 70 baterias de lítio, que lhe vão dar uma autonomia perto de três horas.

O processo de decisão e construção durou mais de dois anos e o ferry há de custar perto de nove milhões de euros, em que dois milhões e meio são de fundos europeus. A inauguração foi feita no Seixal, onde foi construído. Devido à agitação do mar o transporte até Aveiro vai atrasar, mas quando lá chegar ainda tem de fazer testes com os postos de carregamento e carga a bordo.

O ferry deverá estar operacional no início de dezembro, se o tempo o permitir. Quem o construiu assegura que este tipo de embarcação pode ser o futuro para as travessias no rio Tejo. "Principalmente para as distâncias mais curtas, este navio como está, consegue fazer o regime operacional sem qualquer problema, explica Francisco Norton Barbosa, diretor-geralvai analisar os primeiros três meses de uso do ferry, mas a expectativa é gastar menos do que gasta anualmente.Suspensas ligações de ferry entre Setúbal e Tróia headtopics.com

Para os automobilistas que pretendam deslocar-se entre Setúbal e Tróia, a alternativa mais rápida é atravessando o rio Sado em Alcácer do Sal.

Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

SICNoticias »

Aveiro vai ter primeiro ferryboat eléctrico made in PortugalNavio de 7,3 milhões, construído no Seixal, foi baptizado esta quinta-feira. Chega domingo para modernizar a travessia na Ria de Aveiro, para Ílhavo. Consulte Mais informação ⮕

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%A greve da função pública começou hoje com uma adesão entre 90% e 100% entre os trabalhadores da recolha do lixo e da higiene urbana, disse o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL). Consulte Mais informação ⮕

A descoberta dos burlões dos cheques falscosNotícias de há 100 anos. Consulte Mais informação ⮕

Banco polaco do BCP lucra 100 milhões de euros até setembroBank Millennium passou de um prejuízo superior a 276 milhões de euros até setembro do ano passado para um lucro de mais de 100 milhões nos primeiros nove meses de 2023. Consulte Mais informação ⮕

Greve na recolha de resíduos com adesão entre 90 e 100%A Frente Comum convocou a greve nacional desta sexta-feira em protesto contra a proposta do Governo de aumentos salariais para 2024 que considerou miserabilista - um mínimo de 52 euros ou de 3% para os trabalhadores da administração pública. Consulte Mais informação ⮕