Primeiro dia após SEF sem registo de problemas, diz ministro José Luís Carneiro

José Luís Carneiro visitou ontem à noite, o aeroporto de Faro e revelou que está a decorrer sem incidentes a transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para outras entidades.

Outra das mudanças é o facto de, a partir de agora, ser o Instituto dos Registos e Notariado a ficar responsável pela renovação de autorizações de residência em Portugal e pela concessão e emissão do passaporte electrónico português.

