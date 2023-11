Primeiro dia após SEF sem registo de problemas, aponta José Luís Carneiro

José Luís Carneiro visitou na noite de domingo o Aeroporto de Faro e sustentou que está a decorrer sem incidentes a transição de competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O controlo das fronteiras aéreas, nos aeroportos, cabe agora à PSP.

Outra das mudanças é o facto de, a partir de agora, ser o Instituto dos Registos e Notariado a assegurar a renovação de autorizações de residência em Portugal e a concessão do passaporte eletrónico português.

