Primeira Liga: Moreirense vence em Arouca e aproxima-se da zona europeia

Troca de reféns israelitas e negociações na saúde20 anos de carreira e um novo romance: o que celebram dois músicos no Todas as Artes“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de revolta”“O meu nome é Luís Machado, tenho 43 anos, sou o autor da petição contra o aumento do IUC e redigi-a com um grande sentimento de...

O zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaO zelo dos convertidos: filho do fundador do Hamas tornou-se espião de Israel e defende uso de gás nos túneis de GazaJel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’. O meu irmão ainda não voltou à comédia e ele sempre foi o gajo engraçado da família”Jel: “Chegámos a um beco sem saída, em ‘burn out’.

Moreirense vence em Arouca e sobe a sétimo da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Moreirense vence em Arouca e sobe a sétimo da LigaCónegos levam a melhor no encontro inaugural da nona jornada. Consulte Mais informação ⮕

Arouca e Moreirense dão pontapé de saída na 9.ª jornada da LigaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Arouca e Moreirense abrem nona jornada da I LigaArouca e Moreirense dão esta sexta-feira o pontapé de saída da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol que está de regresso após uma pausa de quase três semanas. Consulte Mais informação ⮕

Daniel Ramos quer Arouca motivado frente ao bater MoreirenseO treinador do Arouca, Daniel Ramos, destacou a importância de vencer na receção ao Moreirense, da nona ronda da I Liga de futebol, para que os 'lobos' conquistem motivação e subam do atual 16.º posto na competição. Consulte Mais informação ⮕

Daniel Ramos quer bater Moreirense para alongar a “sequência de ânimo” do AroucaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕