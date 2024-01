Previsões nacionais. "O PS foi eleito nas duas últimas vezes em Mercúrio Retrógado"“Ainda antes das eleições teremos muitas provações, confusões e ilusões, que podem trazer fortes revoluções”, prevê a astróloga Isabel Guimarães, que tem uma experiência profissional de mais de duas décadas.

Depois de um ano complexo a nível político, para os portugueses, que culminou na demissão do primeiro-ministro, o que poderá acontecer a seguir? “Portugal tal como os mapas de nascimento de um país, são complexos e necessitam de conhecimentos de História, devido, no caso de Portugal, às batalhas e ao célebre momento em que o Rei D.Afonso Henriques colocou a bandeira em Guimarães e disse: ‘Isto é Portucale’ a 26 de junho de 1128, e ainda a Batalha de Mamede a 24 de junho de 1128. Em ambos o signo solar é Caranguejo. Mas, não vivemos em monarquia e podemos usar o mapa natal, que é o meu caso, do Mapa de Implementação da República a 5 de outubro de 191





