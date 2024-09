Pressas em casa, estas mulheres escaparam aos talibãs. Agora vivem, estudam e vestem o que querem em Portugal

Presas em casa, estas mulheres escaparam aos talibãs. Agora vivem, estudam e vestem o que querem em Portugal

“Em Cabul, uma gata tem mais liberdades do que uma mulher”: Meryl Streep pede mais ação contra “lento sufoco” de mulheres no Afeganistão Três anos depois da retirada dos EUA, o Afeganistão é uma “distopia” em que a prioridade do Governo talibã é “subjugar” as mulheresAndré Ventura assegura:"O Chega vai votar contra este Orçamento do Estado"O que esperar do conflito Israel-Hezbollah? Os ataques israelitas fragilizaram o grupo? Maria João Tomás tira todas as dúvidasPresas em casa, estas mulheres escaparam aos talibãs.

Afganistão Talibãs Refugiadas Portugal Liberdade

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aos dez anos do Coala um balanço positivo, agora com Portugal no mapaParalamas do Sucesso, Lulu Santos, Sandra de Sá, Hyldon, Criolo ou Tulipa Ruiz atuaram no Coala nos 202 anos independência do Brasil.

Fonte: antena1rtp - 🏆 22. / 51 Consulte Mais informação »

Portugal x Croácia: 'Portugal complicou a partida'Augusto Inácio explica que o jogo teve um arranque positivo e a Seleção Nacional foi ganhando um 'fulgor ofensivo'. Ainda assim, na segunda parte Portugal acabou por 'complicar a partida'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Mapa de restaurantes e tasquinhas para uma paragem sem pressas em ÉvoraDos petiscos às robustas receitas tradicionais, da cozinha popular às criações de autor, Évora assume-se como uma verdadeira capital gastrómica do Alentejo.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Japonês passou 45 anos no corredor da morte e agora foi ilibadoHomem de 88 anos foi acusado de matar o patrão e a família deste, em 1966. 58 anos depois foi considerado inocente.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Herói da Boca do Inferno recebe visita da jovem que salvou: “Agora sim estou feliz”Pedro Santos lançou-se ao mar, sem hesitar, para salvar uma jovem que caiu da arriba. Uma semana depois, o ‘herói da Boca do Inferno' recebeu uma visita muito especial. O reencontro ficou registado em fotografias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

'Doente e desnutrido': o drama do antigo futebolista italiano que agora é sem-abrigoSchillaci, de 62 anos, vive como sem abrigo em Palermo, acompanhado apenas de seu cão, Ciccio, sendo ajudado por uma equipa de voluntários daquela cidade italiana.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »