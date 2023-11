Presidentes dos EUA e da China voltam a encontrar-se após corte de comunicações militares

Desde que os presidentes dos Estados Unidos e da China se encontraram pela última vez, em Novembro de 2022, as relações entre as duas potências arrefeceram ao ponto do corte das indispensáveis comunicações entre os sectores militares de ambos os países. Um ano depois do encontro de Bali, Joe Biden e Xi Jinping vão voltar a estar face a face esta quarta-feira, em São Francisco, à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico.

Reduzir a tensão entre Washington e Pequim para um nível em que, pelo menos, os dois líderes possam voltar a comunicar directamente será, para o Presidente norte-americano, a medida do sucesso do encontro, o segundo presencial desde que Biden assumiu o cargo em Janeiro de 2021. "Voltar a um curso normal, em que nos correspondemos e somos capazes de pegar no telefone e falar um com o outro durante uma crise, e em que somos capazes de garantir que os nossos militares mantêm o contacto", disse esta terça-feira Joe Biden, antes de deixar a Casa Branca rumo à Califórnia.

