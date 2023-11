Presidentes dos EUA e da China não chegam a acordo sobre acesso à inteligência artificial

Chegou a ser dada como certa a assinatura de um acordo entre os presidentes dos Estados Unidos da América (EUA) e da China limitando definitivamente o acesso à inteligência artificial (IA). Mas o encontro desta semana entre Joe Biden e Xi Jinping, na Califórnia, ficou-se pelo registo de um (raro) consenso nesta matéria. Os dois líderes reconheceram o risco que a mesma representa em operações militares ou nucleares, mas, no entanto, afirmaram não estar ainda prontos para uma declaração conjunta.

Nem definitiva. António Branco:"Não só utópico nem catastrofista. Todas as tecnologias têm um duplo uso" Ao mesmo tempo que os presidentes dos EUA e da China trocavam posições sobre o tema, em Portugal decorria uma conferência sobre novas fronteiras na educação, promovida pelo BPN Paribas, focada em perceber como se preparam os alunos para empresas onde as competências com novas tecnologias e com a IA são cada vez mais requisitada





🏆83. dntwit » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

PUBLİCO: Presidentes dos EUA e da China voltam a encontrar-se após corte de comunicações militaresDesde o último encontro em 2022, as relações entre os EUA e a China arrefeceram ao ponto do corte das comunicações militares. Joe Biden e Xi Jinping vão se encontrar em São Francisco para reduzir a tensão e restabelecer a comunicação direta.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Presidentes dos EUA e China comprometem-se com acordo climático de ParisO anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco. A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China. Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Pequim acusa Washington de perturbar a paz e a estabilidade mundialAs relações entre os EUA e a China deterioraram-se nos últimos anos &etilde;

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: China acusa EUA de perturbar a paz e a estabilidade mundialNascer do SOL

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

EXPRESSO: China acusa EUA de serem maiores perturbadores da paz e estabilidade no mundoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: China acusa EUA de serem maiores perturbadores da paz e estabilidade no mundoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »