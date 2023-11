Presidentes dos EUA e China comprometem-se com acordo climático de Paris

O anúncio foi feito poucas horas antes do primeiro encontro em um ano entre os presidentes Joe Biden e Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em São Francisco. A reunião alimenta as esperanças de que as duas potências possam facilitar as suas relações após anos de tensões sobre o comércio, os direitos humanos, a ilha de Taiwan e o Mar do Sul da China.

Numa declaração conjunta, os dois países comprometeram-se a garantir o êxito da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que terá início no Dubai no final de novembro. Pequim e Washington comprometem-se, mais uma vez, a respeitar os objetivos do acordo climático de Paris de 2015, nomeadamente manter o aquecimento global "bem abaixo" dos dois graus Celsius e prosseguir os seus esforços para limitar o aumento a 1,5 graus. "Os Estados Unidos e a China reconhecem que a crise climática está a afetar cada vez mais países em todo o mundo", acrescenta o comunicado. "Trabalharão em conjunto..

