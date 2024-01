Presidente ucraniano não assinará acordo que implique entrega da Crimeia e do Donbass à Rússia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sublinhou hoje que não assinará qualquer acordo que implique a entrega da Crimeia e do Donbass à Rússia, ao mesmo tempo que censurou o homólogo russo, Vladimir Putin, por não querer verdadeiramente a paz. Putin “não quer a paz com a Ucrânia”, mas aspira a ocupar todo o país. “Ele nunca quis a paz”, disse o líder ucraniano numa entrevista ao Channel 4 News. “Se quisermos impedi-lo.

Se o mundo quer que isto não volte a acontecer, que esta agressão não se repita durante alguns anos, a melhor coisa a fazer é lidar com isto agora”, defendeu. “A paz na Europa só é possível quando o mundo inteiro assumir que a Ucrânia é verdadeiramente independente”, sublinhou, embora tenha admitido que “obviamente é melhor procurar uma saída política para recuperar a independência”





observadorpt » / 🏆 17. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da República promulga diploma do Governo que simplifica licenciamento do urbanismoO Presidente da República promulgou no final da semana passada o diploma do Governo que simplifica o licenciamento do urbanismo, mas só o fez depois de chumbar uma primeira ‒ que legislava diretamente sobre investimentos como o Data Center de Sines, sob investigação do Ministério Público. Agora veio esclarecer a cronologia dos factos da chamada “lei malandra”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente da AEP alerta para a execução dos programas de investimento em PortugalA AEP reitera a importância de uma execução eficiente dos programas de investimento em Portugal, destacando a demora nos pagamentos como um fator crítico. O último relatório de monitorização do PRR aponta para uma execução de apenas 22% das metas do programa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Presidente do STJ alerta para ataques à independência do poder judicial na EuropaO presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mostrou-se muito preocupado com o que chamou de movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Presidente do STJ critica poderes políticos e alerta para riscos da perda da independência da JustiçaO presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, criticou os poderes políticos e alertou para os riscos da perda da independência da Justiça. Em seu discurso na tomada de posse da vice-presidente do STJ, Graça Amaral, Araújo destacou a importância de resistir à degradação da ética, à normalização da mentira e à debilitação das instituições. Ele expressou preocupação com os movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Presidente da Global Media avança com providência cautelarMarco Galinha, presidente do conselho de administração da Global Media, avançou com uma providência cautelar para suspender a administração do grupo e a gestão de José Paulo Fafe.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Presidente do Turismo de Portugal prevê um futuro ainda melhor para o setorDepois de anunciar resultados históricos no último ano, o presidente do Turismo de Portugal admite na Renascença que 2024 ainda será melhor. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, Carlos Abade fala ainda de salários, da falta de mão-de-obra, de taxas, do alojamento local, do aeroporto de Lisboa e do turismo que Portugal tem hoje para oferecer.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »