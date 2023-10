Presidente francês pede uma “trégua humanitária” na guerra com Hamas

O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou hoje a uma"trégua humanitária" na guerra entre Israel e o Hamas para ser"organizada a proteção" das populações civis na Faixa de Gaza

Macron referiu que “uma trégua humanitária é útil hoje para poder proteger aqueles que estão no terreno, que sofreram com os bombardeamentos”. Segundo o Presidente francês, a resposta israelita deve “orientar melhor a ação útil contra os terroristas”.

Emmanuel Macron, que mencionou durante uma viagem ao Médio Oriente entre terça e quarta-feira a ideia de uma “coligação internacional” para lutar contra o Hamas – como a que existe contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) -, explicou que iria propor aos “parceiros” de França “uma reunião para estruturar esta iniciativa”. headtopics.com

Segundo Paris, cerca de cinquenta franceses estão atualmente em Gaza, mas contando com as famílias e funcionários do instituto francês no local, isto eleva para 170 o número de pessoas que a França quer garantir proteção.

