Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não foi informado sobre inquérito a António Costa

Ao que a SIC apurou junto de fonte do Supremo, o presidente da mais alta instância da justiça só soube que corria um inquérito autónomo a António Costa no dia 7, quando, já depois do meio-dia, foi divulgado o comunicado da PGR e o país ficou a saber do caso. não informou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça do inquérito instaurado ao primeiro-ministro, António Costa, que apresentou a demissão devido a essa investigação.

A SIC sabe que o mais alto representante da Justiça só teve conhecimento do processo, nascido na sequência da Operação Influencer, no dia em que o resto do País teve conhecimento do mesmo, através de um parágrafo num comunicado emitido pela PGR. junto do Supremo Tribunal, cujo representante máximo é a própria PGR, que terá também dado luz verde para a abertura do inquérito no dia 17 de outubro. Nas três semanas seguintes, Lucília Gago nada disse ao Juiz conselheiro que preside o mais alto tribunal. A comunicação a ter acontecido, nunca seria por obrigação legal, mas apenas por cordialidade institucional, não tendo isso que acontece

