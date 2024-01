Presidente do STJ critica poderes políticos e alerta para riscos da perda da independência da Justiça

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, criticou os poderes políticos e alertou para os riscos da perda da independência da Justiça. Em seu discurso na tomada de posse da vice-presidente do STJ, Graça Amaral, Araújo destacou a importância de resistir à degradação da ética, à normalização da mentira e à debilitação das instituições. Ele expressou preocupação com os movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.





itwitting » / 🏆 4. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente do STJ alerta para ataques à independência do poder judicial na EuropaO presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) mostrou-se muito preocupado com o que chamou de movimentos de ataque à independência do poder judicial na Europa.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Tribunal de Justiça da UE dá "luz amarela" à Superliga EuropeiaO Tribunal de Justiça da UE deu "luz amarela" à Superliga, que apresenta novo formato, com várias divisões e prova feminina. O Explicador Renascença esclarece o que está em causa e os detalhes daquele que pode ser o novo rosto do futebol europeu.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Caso das gémeas: Ministra da Justiça responde a perguntas sobre atribuição de nacionalidadeA Ministra da Justiça deu esclarecimentos sobre a atribuição de nacionalidade às gémeas que receberam tratamento médico no Hospital de Santa Maria. A ministra afirmou que está disponível para responder às perguntas e que este é um caso especial.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Cabrita estranha demora da justiça e ataca PSD: 'Na direita reina a balbúrdia'Dirigente socialista advoga que está 'concentrado no essencial, que é derrotar a direita, provando que só este partido é uma força que garante estabilidade e crescimento'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Presidente da República promulga diploma do Governo que simplifica licenciamento do urbanismoO Presidente da República promulgou no final da semana passada o diploma do Governo que simplifica o licenciamento do urbanismo, mas só o fez depois de chumbar uma primeira ‒ que legislava diretamente sobre investimentos como o Data Center de Sines, sob investigação do Ministério Público. Agora veio esclarecer a cronologia dos factos da chamada “lei malandra”.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

César ataca Presidente da República e destaca Pedro Nuno Santos como líder desejadoReeleito presidente dos socialistas com mais de 90% dos votos, César juntou-se aos ataques ao Presidente da República, e sublinhou que Pedro Nuno Santos é o “líder que desejámos” para derrotar uma direita “embusteira”.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »